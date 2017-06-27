27 Июнь 2017 Авиарейса из Симферополя брянцы ждали полдня Сегодня самолет из Симферополя прибыл в Брянск с большим опозданием. Авиарейс был задержан по техническим причинам. На борту ЯК-42 находилось сто восемнадцать пассажиров. Когда они уже были в самолете, в салоне началось задымление. Капитан воздушного судна принял решение лететь в Саратов, где находится техническая база авиакомпании. По официальной версии Саратовской авиакомпании, при запуске двигателя была обнаружена неисправность вспомогательной силовой установки, которая используется на земле для запуска двигателя самолета. Техническая неисправность была устранена, но руководство авиакомпании приняло решение заменить борт на резервный. В Брянск пассажиры прибыли с большим опозданием. Часть пассажиров решила воспользоваться другими авиарейсами и до сих пор находится в Симферополе. Добавить комментарий