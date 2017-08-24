Войти

24 Август 2017

Проект "Театры – детям" в Брянске

24 teatrdetyamБрянская область вошла в новый федеральный проект "Театры – детям". В нашем регионе будет реализовано одно из направлений проекта - программа "Большие гастроли для маленьких". В её рамках Брянскому театру для детей и юношества выделены средства на организацию гастролей в других регионах. Уже в сентябре постановки брянских актёров увидят юные зрители в Грозном и Казани. Как ожидается, средства из федерального бюджета брянский театр для детей и юношества получит также на приобретение сценического оборудования и постановку нового спектакля.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

<< < Август 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

aktolstoy
Радио России Брянск
В ЭФИРЕ ТВ
"Вести. Брянск" (эфир 24.08.17 в 20:45)
"Вести.Брянск" (эфир 23.08.17 в 20:45)
"Вести. Брянск" (эфир 22.08.17 в 20:45)
"Вести.Брянск" (эфир 21.08.17 в 20:45)
"Вести. Брянск. События недели" (эфир 20.08.17)
В ЭФИРЕ РАДИО
"Проспект Культуры".Посвящение А.К.Толстому. ч.4 (эфир от 25.08.2017)
"Школа безопасности". Грибы (эфир от 25.08.2017)
"Большая студия". Разговор о спорте и здоровом образе жизни. Часть 2 (эфир 23.08.17)
"Шаг навстречу ". Выпуск 101 (эфир 24.08.17)
"С точки зрения закона". Приют для собак (эфир 23.08.17)
© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002719 секунд