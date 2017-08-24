24 Август 2017 Проект "Театры – детям" в Брянске Брянская область вошла в новый федеральный проект "Театры – детям". В нашем регионе будет реализовано одно из направлений проекта - программа "Большие гастроли для маленьких". В её рамках Брянскому театру для детей и юношества выделены средства на организацию гастролей в других регионах. Уже в сентябре постановки брянских актёров увидят юные зрители в Грозном и Казани. Как ожидается, средства из федерального бюджета брянский театр для детей и юношества получит также на приобретение сценического оборудования и постановку нового спектакля. Добавить комментарий