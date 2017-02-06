06 Февраль 2017 Мониторинг полигонов бытовых отходов на Брянщине В год экологии Департамент природных ресурсов и экологии совместно с Росприроднадзором, налоговой службой и другими контролирующими органами проводят мониторинг полигонов твёрдых бытовых отходов. Всего их на территории области сейчас шестнадцать. Многие, по мнению контролеров, работают неэффективно. В их числе - Жирятинский, Мглинский, Суземский. В ближайшие годы на Брянщине появятся ещё пять полигонов твёрдых бытовых отходов. Кроме того в течение десяти лет планируется построить шесть мусороперерабатывающих заводов, несколько перегрузочных и сортировочных станций. Добавить комментарий