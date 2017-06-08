08 Июнь 2017 Экологическая акция в заповеднике "Брянский лес" В заповеднике "Брянский лес" стартовала новая экологическая акция. На центральной усадьбе заповедника можно бесплатно сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы от телефонов, ноутбуков, испорченные телефоны. Всё использованное оборудование сотрудники "Брянского леса" упакуют в специальные номерные контейнеры и отправят на переработку на завод в Челябинске. Любопытно, что всего за несколько дней акции посетители заповедника сдали более шестисот батареек и аккумуляторов. Первый заполненный контейнер уже отправился на переработку на Урал. Из отслуживших батареек и аккумуляторов получают металл и ценное сырьё. Добавить комментарий