Войти

08 Июнь 2017

Экологическая акция в заповеднике "Брянский лес"

08 batarejki

В заповеднике "Брянский лес" стартовала новая экологическая акция. На центральной усадьбе заповедника можно бесплатно сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы от телефонов, ноутбуков, испорченные телефоны. Всё использованное оборудование сотрудники "Брянского леса" упакуют в специальные номерные контейнеры и отправят на переработку на завод в Челябинске. Любопытно, что всего за несколько дней акции посетители заповедника сдали более шестисот батареек и аккумуляторов. Первый заполненный контейнер уже отправился на переработку на Урал. Из отслуживших батареек и аккумуляторов получают металл и ценное сырьё.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.003897 секунд