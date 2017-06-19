Около четверти стихийных мусорных свалок, отмеченных жителями региона на интерактивной карте сайта "Общероссийского Народного Фронта", ликвидированы. От строительного и бытового мусора очищены участок в Стяжновском лесничестве, часть лесополосы возле федеральной трассы в Жуковском районе, контейнерные площадки в Почепе и другие захламлённые территории. На данный момент, жители области на карте указали около ста мест стихийных мусорных свалок в регионе. По каждому случаю активисты ОНФ проводят проверку. Если информация подтверждается, общественники добиваются, чтобы был наведён порядок.

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