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31 Август 2017

Компания "Умалат" в Севске ввела в строй очистные

31 Umalat

В Севске на производственном предприятии компании "Умалат" состоялась торжественная церемония открытия высокотехнологичных очистных сооружений полного цикла. Важный, в том числе и для города, проект компания реализует совместно с мировым лидером в области очистки промышленных и муниципальных сточных вод – европейским холдингом "Найхаус Индастрис". Сегодня компания "Умалат" перерабатывает около ста тонн молока в сутки - новая система кардинально решит целый ряд производственных вопросов и откроет предприятию новые перспективы.

 

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