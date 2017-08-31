31 Август 2017 Компания "Умалат" в Севске ввела в строй очистные В Севске на производственном предприятии компании "Умалат" состоялась торжественная церемония открытия высокотехнологичных очистных сооружений полного цикла. Важный, в том числе и для города, проект компания реализует совместно с мировым лидером в области очистки промышленных и муниципальных сточных вод – европейским холдингом "Найхаус Индастрис". Сегодня компания "Умалат" перерабатывает около ста тонн молока в сутки - новая система кардинально решит целый ряд производственных вопросов и откроет предприятию новые перспективы. Добавить комментарий