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04 Сентябрь 2017

Брянщина приняла участие во Всероссийском экологическом субботнике

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В минувшие выходные Брянская область присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику. В нашем регионе он также был приурочен к семьдесят четвертой годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. В субботнике приняли участие более семидесяти тысяч человек - жители региона, работники предприятий и организаций, представители власти. Особое внимание на первом осеннем субботнике уделили наведению порядка у памятников и на территории мест воинских захоронений. Масштабная уборка прошла также в парках, скверах, на центральных улицах практически всех населённых пунктов. Накануне семнадцатого сентября планируется провести ещё один областной субботник.

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