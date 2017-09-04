04 Сентябрь 2017 Брянщина приняла участие во Всероссийском экологическом субботнике В минувшие выходные Брянская область присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику. В нашем регионе он также был приурочен к семьдесят четвертой годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. В субботнике приняли участие более семидесяти тысяч человек - жители региона, работники предприятий и организаций, представители власти. Особое внимание на первом осеннем субботнике уделили наведению порядка у памятников и на территории мест воинских захоронений. Масштабная уборка прошла также в парках, скверах, на центральных улицах практически всех населённых пунктов. Накануне семнадцатого сентября планируется провести ещё один областной субботник. Добавить комментарий