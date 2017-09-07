Активисты Брянского отделения Общероссийского народного фронта передали в Общественную палату региона ходатайство о создании вокруг областного центра лесопаркового пояса. В документе предложен список территорий, которые могут образовать вокруг Брянска "зелёный щит". Это часть земель Брянского и Карачевского лесничеств, Андреевский луг, прибрежная полоса озера Мутное. Общая площадь такой зелёной территории должна составить около восьми с половиной тысяч гектаров. В лесопарковой зоне будет ограниченный режим природопользования. Предложения активистов ОНФ о создании вокруг Брянска "зелёного пояса" планируется обсудить на городских общественных слушаниях.

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