25 Август 2017 Брянщина - в лидерах по производству молока Брянская область вошла в число тридцати крупнейших производителей молока в России. Такие данные опубликовал Росстат. С начала года животноводческие предприятия нашего региона произвели почти сто четырнадцать тысяч тонн молока. Это на тысячу тонн больше прошлогоднего результата. В лидерах - Стародубский и Брянский районы. Такие показатели стали возможны благодаря серьёзной племенной работе, повышению продуктивности животных и улучшению структуры кормовой базы. Поголовье дойного стада в агропредприятиях области сейчас составляет около трёхсот шестидесяти тысяч животных. Добавить комментарий