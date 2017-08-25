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25 Август 2017

Брянщина - в лидерах по производству молока

25 liderpomoloku

Брянская область вошла в число тридцати крупнейших производителей молока в России. Такие данные опубликовал Росстат. С начала года животноводческие предприятия нашего региона произвели почти сто четырнадцать тысяч тонн молока. Это на тысячу тонн больше прошлогоднего результата. В лидерах - Стародубский и Брянский районы. Такие показатели стали возможны благодаря серьёзной племенной работе, повышению продуктивности животных и улучшению структуры кормовой базы. Поголовье дойного стада в агропредприятиях области сейчас составляет около трёхсот шестидесяти тысяч животных.

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