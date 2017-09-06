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06 Сентябрь 2017

Качество зерна проверили в Комаричском районе

06 zerno

Мониторинг качества и безопасности собранного в этом году зерна провели в Комаричах сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленским областям. Комаричский район - один из главных поставщиков зерна в области. Сегодня здесь работают семнадцать сельхозпредприятий, нет ни одного гектара неиспользуемой земли. Специалисты отметили возросшее содержание клейковины в зерновых культурах, что является основным показателем их качества. Впервые вся выращенная в регионе рожь будет использована только на продовольственные цели. Таких результатов аграриям удалось добиться благодаря грамотному уходу за посевами.

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