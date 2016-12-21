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21 Декабрь 2016

Победителей конкурса "Брянское качество" наградили

21 stotovarovСегодня в Брянске прошла церемония награждения победителей и финалистов Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и регионального конкурса "Брянское качество". В этом году на региональный этап были поданы заявки от двадцати одного предприятия, которые представили более сорока видов продукции и услуг. Двадцать семь изделий с брянской маркой были рекомендованы к участию в конкурсе на федеральном уровне. В результате девять наименований продукции, выпускаемой брянскими производителями, удостоены дипломов лауреатов Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Напомним, Брянщина участвовала в нем девятнадцатый раз.

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