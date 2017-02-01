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01 Февраль 2017

Индексация пенсий на Брянщине

01 indeksatsiya pensijС сегодняшнего дня в России будут проиндексированы пенсии. Они вырастут на 5,4%. Средний размер страховой пенсии теперь составит без малого двенадцать тысяч семьсот рублей. Индексация затронула получателей всех видов страховых пенсий. Это и пенсии по старости, пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца. Но работающим пенсионерам страховая пенсия будет по-прежнему выплачиваться без учёта индексации. Получить пенсию с учётом индексации они смогут после ухода с оплачиваемой работы. Кроме того,  с 1 февраля не проиндексированы государственные пенсии, социальные пенсии, пенсии по старости гражданам, которые проживают на радиактивнозагрязнённых территориях. Плановая индексация этих пенсий предусмотрена с 1 апреля. Всего  на Брянщине индексация пенсий коснется двухсот шестидесяти двух тысяч человек.

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