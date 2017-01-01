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30 Ноябрь -0001

Парковка у вокзала "Брянск-1" начала работу

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С сегодняшнего дня эксплуатация парковки у железнодорожного вокзала "Брянск - 1" в тестовом режиме завершена. Теперь с водителей начнут взимать плату за стоянку автомобилей. За час стоянки необходимо будет заплатить тридцать рублей. Впрочем, для тех, кто паркуется у вокзала постоянно, в основном это таксисты, предусмотрен месячный абонемент. Его цена составляет три с половиной тысячи рублей. При этом семьдесят мест на стоянке продолжают оставаться бесплатными в любое время суток. Они расположены на территории , прилегающей к почтамту. Также с сегодняшнего дня открывается транзитный проезд вдоль железнодорожного вокзала. Здесь можно совершить краткосрочную остановку для посадки и высадки пассажиров. Плата за это также взиматься не будет.

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