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06 Февраль 2017

Брянские предприятия на "ПродЭкспо-2017" в Москве

06 PRODKSPO

Сегодня в Москве открылась международная выставка "Продэкспо - 2017". Здесь собрались тысячи производителей продовольственной продукции и сырья из двадцати девяти стран мира. От Брянской области в выставке принимают участие десять предприятий молочной, мясной и хлебопекарной отрасли. На открытии выставки выступил заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко. Он поздравил участников с началом работы такого масштабного форума. Продлится выставка "Продэкспо-2017" до 10 февраля.

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