06 Февраль 2017 Брянские предприятия на "ПродЭкспо-2017" в Москве Сегодня в Москве открылась международная выставка "Продэкспо - 2017". Здесь собрались тысячи производителей продовольственной продукции и сырья из двадцати девяти стран мира. От Брянской области в выставке принимают участие десять предприятий молочной, мясной и хлебопекарной отрасли. На открытии выставки выступил заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко. Он поздравил участников с началом работы такого масштабного форума. Продлится выставка "Продэкспо-2017" до 10 февраля. Добавить комментарий