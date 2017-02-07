Войти

07 Февраль 2017

Брянские локомотивы высоко оценили эксплуатационники

LokomotivБрянские локомотивы получили высокую оценку эксплуатационников, приглашенных на Брянский машиностроительный завод, где прошло совещание по повышению надежности отечественной железнодорожной техники. В нем приняли участие представители Российских железных дорог, "Трансмашхолдинга", куда входит и БМЗ, локомотивных депо и поставщиков комплектующего оборудования. Площадкой для встречи Брянский машиностроительный стал не случайно. Сегодня это – крупнейший производитель тепловозов. Они хорошо зарекомендовали себя и занимают сейчас 90 процентов рынка стран СНГ и Балтии. Работники депо "Краснодар" и "Брянск-2" отметили, что все сто шестьдесят восемь машин, поставленных Российским железным дорогам, высоко оцениваются машинистами как современные и комфортные.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002602 секунд