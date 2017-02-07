Брянские локомотивы получили высокую оценку эксплуатационников, приглашенных на Брянский машиностроительный завод, где прошло совещание по повышению надежности отечественной железнодорожной техники. В нем приняли участие представители Российских железных дорог, "Трансмашхолдинга", куда входит и БМЗ, локомотивных депо и поставщиков комплектующего оборудования. Площадкой для встречи Брянский машиностроительный стал не случайно. Сегодня это – крупнейший производитель тепловозов. Они хорошо зарекомендовали себя и занимают сейчас 90 процентов рынка стран СНГ и Балтии. Работники депо "Краснодар" и "Брянск-2" отметили, что все сто шестьдесят восемь машин, поставленных Российским железным дорогам, высоко оцениваются машинистами как современные и комфортные.

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