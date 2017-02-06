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06 Февраль 2017

Иск "Фонда капитального ремонта" к брянским властям

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Прокуратура области завершила проверку соблюдения законодательства при формировании регионального "Фонда капитального ремонта". Напомним, в декабре прошлого года более четырех тысяч собственников жилья Брянска и области получили квитанции, в которых плата за капремонт существенно отличалась от стандартных ежемесячных взносов. У одних на несколько сотен рублей, у других на несколько тысяч. Выяснилось, что в квитанции РИРЦ включил долг, который вовремя не был выплачен муниципальными властями. Именно на них лежит обязанность оплаты этих взносов до момента приватизации муниципального жилья. Однако несмотря на решение арбитражного суда о взыскании долга непосредственно с администрации города Брянска, его сумма была перераспределена между собственниками жилья. Неправомочность этих действий подтвердила проверка прокуратуры. Установлено, что региональным оператором незаконно возложена на граждан, ранее взысканная в судебном порядке задолженность Брянской городской администрации - около двенадцати миллионов рублей - по взносам на капитальный ремонт. Региональному оператору направлено представление с требованием устранить допущенные нарушения. В настоящее время в арбитражном суде рассматривается второй иск регионального "Фонда капитального ремонта" к Брянской городской администрации на сумму более двадцати миллионов рублей.

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