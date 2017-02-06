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06 Февраль 2017

Компенсация расходов за капремонт в Брянской области

06 tarify

Более двадцати восьми миллионов рублей получит Брянская область  на компенсацию отдельным категориям граждан расходов на уплату взноса за капитальный ремонт. Напомним, одиноким пенсионерам старше семидесяти лет компенсируют половину суммы. Тем, кто перешагнул восьмидесятилетний рубеж - весь взнос. Всего в Брянской области на такую государственную поддержку могут претендовать около сорока тысяч человек. В феврале квитанции на оплату капитального ремонта жителям региона придут уже с новыми тарифами. С первого января минимальный размер взноса с квадратного метра жилой площади в доме без лифта будет составлять шесть рублей пять копеек, с лифтом - шесть рублей пятьдесят копеек. Напомним, прежний тариф составлял пять рублей пятьдесят копеек и являлся одним из самых низких в Центральном Федеральном округе. Он не повышался с 2013 года.

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