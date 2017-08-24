24 Август 2017 В Брянске отремонтировано больше половины намеченных дорог В Брянске выполнено больше половины запланированного на этот год объёма дорожных работ. Подрядчики закончили укладывать асфальт на Московском проспекте. Ремонт участка магистрали от путепровода до мясокомбината обошёлся бюджету почти в пятьдесят миллионов рублей. Близятся к завершению ремонт улиц Вали Сафроновой, Ново-Советской, Чернышевского. Ведутся работы и на Красноармейской. Накануне дорожники начали ремонт улицы Ульянова, одной из самых проблемных в Бежицком районе. В ближайшее время работы начнутся на улицах Октябрьская, Фокина и Крахмалёва в Советском районе Брянска. Добавить комментарий