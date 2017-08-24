Войти

24 Август 2017

В Брянске отремонтировано больше половины намеченных дорог

24 remontdorogВ Брянске выполнено больше половины запланированного на этот год объёма дорожных работ. Подрядчики закончили укладывать асфальт на Московском проспекте. Ремонт участка магистрали от путепровода до мясокомбината обошёлся бюджету почти в пятьдесят миллионов рублей. Близятся к завершению ремонт улиц Вали Сафроновой, Ново-Советской, Чернышевского. Ведутся работы и на Красноармейской. Накануне дорожники начали ремонт улицы Ульянова, одной из самых проблемных в Бежицком районе. В ближайшее время работы начнутся на улицах Октябрьская, Фокина и Крахмалёва в Советском районе Брянска.

 

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002684 секунд