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06 Апрель 2017

Первомайский мост в Брянске продолжат ремонтировать

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На продолжение реконструкции Первомайского моста из областного и городского бюджетов выделено более девяноста пяти с половиной миллионов рублей. Это третья часть суммы, необходимой на строительство второй очереди путепровода. Общая же сметная стоимость работ составляет почти двести восемьдесят миллионов рублей. Реконструкция будет продолжаться на условиях софинансирования из федерального бюджета. Также преимущественно за счёт средств из государственной казны в этом году начнется строительство автодороги от железнодорожного вокзала "Брянск Орловский" в Фокинский район протяжённостью пять с половиной километров. По этому дорожному объекту региональный и городской бюджеты уже выполнили свои финансовые обязательства - выделено почти семьдесят миллионов рублей.

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