07 Апрель 2017 Брянские налоговики напоминают о налогах Меньше месяца остаётся до завершения декларационной компании. Её промежуточные итоги подвели на пресс-конференции в региональном управлении федеральной налоговой службы. Всего в области в этом году свои доходы обязаны задекларировать более тридцати тысяч человек. Пока это сделали только около семи тысяч граждан. Среди уже отчитавшихся о своих доходах - около полутора тысяч миллионеров и один миллиардер. Гораздо активнее обращаются в налоговые органы те, кто имеет право на налоговый вычет, хотя в данном случае подать декларацию можно в течение всего года. Напомним, он предоставляется в случае , если человек потратил деньги на приобретение жилья, лечение и образование. На сегодня о праве на налоговый вычет заявили уже двадцать пять тысяч жителей области. Сумма налога к возврату из госбюджета составляет более семисот миллионов рублей. Добавить комментарий