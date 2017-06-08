08 Июнь 2017 Брянские фермеры на форуме "Российское село-2017" в Москве Фермеры области примут участие во Всероссийском форуме "Российское село - 2017", который открывается сегодня в Москве. В рамках форума на выставке достижений народного хозяйства будет развёрнута масштабная ярмарка. Свою продукцию на ней представят сельхозпроизводители из многих российских регионов, в том числе десять фермерских хозяйств нашей области. На дискуссионных площадках обсудят актуальные вопросы агропромышленного комплекса. Речь пойдёт, в частности, о внедрении передовых технологий в сельскохозяйственное производство, привлечении инвестиций в аграрный сектор, развитии агротуризма. Сейчас в Брянской области успешно работают около пятисот фермерских хозяйств. Форум станет для них площадкой для налаживания деловых контактов и обмена опытом. Добавить комментарий