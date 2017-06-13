13 Июнь 2017 Сколько стоит отдых в детских загородных лагерях Брянщины Более 35 тысяч школьников смогут отдохнуть в этом летнем сезоне в брянских лагерях и санаториях. В этом году из областного бюджета на компенсацию расходов на отдых детей в загородных лагерях и здравницах выделено более 216 миллионов рублей. В итоге компенсируемая бюджетом часть стоимости путёвки составляет 7476 рублей - это почти на 300 рублей больше, чем в прошлом году. Недофинансирование лагеря переложили на родителей: за последние два года размер родительской доли увеличился на сумму от 400 до 1200 рублей. Кто и как определяет стоимость путёвки и почему она выросла в большинстве загородных лагерей? Добавить комментарий