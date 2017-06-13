Войти

13 Июнь 2017

Сколько стоит отдых в детских загородных лагерях Брянщины

13 putevkiБолее 35 тысяч школьников смогут отдохнуть в этом летнем сезоне в брянских лагерях и санаториях. В этом году из областного бюджета на компенсацию расходов на отдых детей в загородных лагерях и здравницах выделено более 216 миллионов рублей. В итоге компенсируемая бюджетом часть стоимости путёвки составляет 7476 рублей - это почти на 300 рублей больше, чем в прошлом году. Недофинансирование лагеря переложили на родителей: за последние два года размер родительской доли увеличился на сумму от 400 до 1200 рублей. Кто и как определяет стоимость путёвки и почему она выросла в большинстве загородных лагерей?

 

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002628 секунд