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19 Июнь 2017

Гособоронзаказ на Брянском химзаводе

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На Брянском химическом заводе имени 50-летия СССР на восемьдесят процентов увеличен государственный оборонный заказ. В середине прошлого года Брянский химический завод включили в состав холдинговой компании "Сплав", входящей в систему Министерства обороны. Почти за год предприятие освоило новые виды продукции для оборонного комплекса и увеличило объём производства, своевременно выполнив госзаказ. На 2017-й оборонный заказ возрос. За последнее время количество рабочих мест на предприятии увеличилось на 40 человек. Сейчас на химзавод требуются слесари механосборочных работ, фрезеровщики, сборщики боеприпасов. В планах руководства - модернизация производства и освоение новых видов продукции, в том числе гражданской.

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