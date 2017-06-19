19 Июнь 2017 Гособоронзаказ на Брянском химзаводе На Брянском химическом заводе имени 50-летия СССР на восемьдесят процентов увеличен государственный оборонный заказ. В середине прошлого года Брянский химический завод включили в состав холдинговой компании "Сплав", входящей в систему Министерства обороны. Почти за год предприятие освоило новые виды продукции для оборонного комплекса и увеличило объём производства, своевременно выполнив госзаказ. На 2017-й оборонный заказ возрос. За последнее время количество рабочих мест на предприятии увеличилось на 40 человек. Сейчас на химзавод требуются слесари механосборочных работ, фрезеровщики, сборщики боеприпасов. В планах руководства - модернизация производства и освоение новых видов продукции, в том числе гражданской. Добавить комментарий