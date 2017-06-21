21 Июнь 2017 Куба намерена закупать зерно в Брянской области Потенциальные партнёры побывали в нескольких сельхозпредприятиях и обсудили с руководством региона возможности сотрудничества. Кубинскую делегацию возглавил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсиа. Познакомиться с достижениями брянских аграриев приехали и представители государственной компании "Алимпорт", которая занимается обеспечением Кубы сельскохозяйственной продукцией. Сотрудничество должно стать взаимовыгодным. Кубе ежегодно не хватает порядка восьмисот тысяч тонн зерновых. Купить их можно было бы и в других государствах, но представители этой страны подчёркивают, им нужны надёжные партнёры, которые даже при самых неблагоприятных погодных условиях смогут вырастить урожай и обеспечить поставки. Единственное серьёзное препятствие - это огромное расстояние. Продукцию придётся поставлять морем за девять тысяч километров. Но логистические расчёты показали, что это всё равно рентабельно. Более того, кубинская сторона готова выступить посредником для перепродажи нашего зерна другим иностранным государствам. Кубинская делегация встретилась с руководителями Брянщины, ведущими аграриями региона и главами районов. Они заявили, что ждут конкретных предложений. А на осень запланирован ответный визит брянской делегации на "Остров Свободы". Добавить комментарий