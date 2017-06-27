27 Июнь 2017 Брянские фермеры получат гранты на развитие Заявки на конкурс подавали около пятидесяти участников. Конкурсный отбор претендентов на получение денежной поддержки проходил по нескольким номинациям. Так, среди представителей семейных животноводческих ферм по пять миллионов рублей выделят трем фермерам: из Трубчевского, Комаричского и Выгоничского районов. Финансовая поддержка также обеспечена девятнадцати начинающим фермерам. Семь из них могут рассчитывать на единовременную выплату в размере более двух миллионов рублей для развития мясного и молочного животноводства. Ещё двенадцать крестьянских хозяйств получат гранты в миллион рублей - почти все эти сельские предприятия занимаются растениеводством. Добавить комментарий