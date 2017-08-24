24 Август 2017 В Фокино на цементном заводе остановлена печь Это одна из четырех печей "Мальцовского портландцемента". Решение принято в ходе проверки органами природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. Внеплановый визит проверяющих вызван сигналом о том, что предприятие совершило выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Проверка установила, что на вращающейся печи не работали фильтры. Накануне возникли проблемы с работой одного из устройств для удаления дыма. Из-за его остановки вынуждены были отключить также и фильтр, улавливающий выбросы. Какое-то время печь работала на холостом ходу. Сейчас она остановлена на техническое обслуживание. Печь всего несколько дней не дотянула до плановой остановки в сентябре. А последний капитальный ремонт фильтра на ней проводился полгода назад. В ходе масштабных работ, которые обошлись предприятию в несколько миллионов рублей, менялась его начинка. Проверяющие зафиксировали показания приборов, проверили журналы учета, взяли пробы воздуха. Результаты будут готовы в ближайшие дни. Тогда и выяснится, нанесла ли нештатная ситуация ущерб окружающей среде. Надо отметить, что претензии к "Мальцовскому портландцементу" прекратились после остановки старого производства, когда осталось работать четыре печи из восьми, что позволило снизить показатели выбросов в атмосферу почти в два раза. В последнее время предприятие не превышало предельно допустимых норм выбросов. Добавить комментарий