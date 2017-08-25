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25 Август 2017

Свенская ярмарка в Брянске

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Завершаются последние приготовления к традиционной Свенской ярмарке. Она состоится завтра на Андреевском лугу. В этом году Свенская ярмарка пройдёт под знаком двухсотлетия поэта и драматурга Алексея Толстого. В ярмарочных мероприятиях примут участие все районы области. Ожидается, что Свенскую ярмарку посетят около ста тысяч человек, в том числе гости из других регионов страны. Традиционно на Андреевском лугу развернется выставка-презентация товаров местных производителей. Свою продукцию предложат аграрии, промышленные и строительные предприятия, представители малого бизнеса. На концертных площадках на берегу Десны выступят лучшие вокальные и хореографические коллективы области. Муниципальные образования подготовят подворья. Новозыбковцы на этот раз познакомят гостей ярмарки с укладом жизни и культурой русского старообрядчества, представят старинные книги и иконы, а также покажут театрализованное представление. По традиции на ярмарке определят лучшее муниципальное образование региона. Как обычно, от телецентра до Свенского монастыря будут курсировать бесплатные автобусы. Для личных автомобилей все близлежащие к месту проведения ярмарки улицы в субботу будут закрыты.

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