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30 Август 2017

На Суражском "Пролетарии" - пополнение

30 Proletarij

Коллектив градообразующего предприятия Суража - фабрики по производству технического картона - пополнился пятнадцатью молодыми специалистами, обучавшимися по целевому направлению. Это не первая группа специалистов, освоившая уникальные профессии за счет предприятия в профильном вузе в Санкт-Петербурге. Некоторые выпускники, вернувшиеся в Сураж, сегодня уже занимают ключевые должности. Предприятие работает по договору и с местным аграрно-промышленным колледжем. Здесь получили специальность более тридцати суражских выпускников.

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