30 Август 2017 На Суражском "Пролетарии" - пополнение Коллектив градообразующего предприятия Суража - фабрики по производству технического картона - пополнился пятнадцатью молодыми специалистами, обучавшимися по целевому направлению. Это не первая группа специалистов, освоившая уникальные профессии за счет предприятия в профильном вузе в Санкт-Петербурге. Некоторые выпускники, вернувшиеся в Сураж, сегодня уже занимают ключевые должности. Предприятие работает по договору и с местным аграрно-промышленным колледжем. Здесь получили специальность более тридцати суражских выпускников. Добавить комментарий