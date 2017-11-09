09 Ноябрь 2017 Четыре "Молодых предпринимателя" из Брянска поедут в Москву В Брянской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель - 2017". В нём приняли участие двадцать шесть человек. Конкурс проходил по нескольким номинациям, среди которых "Производство года", "Открытие года", " Социальный бизнес года". Участники представили уже действующие бизнес-проекты по развитию фермерских хозяйств и семейных мастерских. Эксперты оценивали финансовую составляющую каждого представленного бизнес-проекта, конкурентоспособность того или иного производства, планы по развитию. В итоге были выбраны четверо победителей. Они представят Брянскую область на Всероссийском этапе, которой пройдёт в конце ноября в Москве. Добавить комментарий