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09 Ноябрь 2017

Четыре "Молодых предпринимателя" из Брянска поедут в Москву

09 predprinimatel

В Брянской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель - 2017". В нём приняли участие двадцать шесть человек. Конкурс проходил по нескольким номинациям, среди которых "Производство года", "Открытие года", " Социальный бизнес года". Участники представили уже действующие бизнес-проекты по развитию фермерских хозяйств и семейных мастерских. Эксперты оценивали финансовую составляющую каждого представленного бизнес-проекта, конкурентоспособность того или иного производства, планы по развитию. В итоге были выбраны четверо победителей. Они представят Брянскую область на Всероссийском этапе, которой пройдёт в конце ноября в Москве.

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