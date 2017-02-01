01 Февраль 2017 В Брянске обнаружили некачественный сыр Более семи с половиной тонн немаркированного, просроченного и заплесневелого сыра обнаружили в ходе рейда сотрудники полиции и Россельхознадзора на складе в Бежицком районе Брянска. В помещении, не только хранилась, но и нарезалась и расфасовывалась некачественная молочная продукция. Две тонны сыра оказались с истёкшим сроком годности, причем заметно это было невооружённым глазом, а остальные пять с половиной тонн не имели никаких товарных знаков и маркировки. По словам участников рейда, эту некачественную продукцию владельцы готовили к продаже в магазинах города. В настоящее время она изъята, Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям возбуждено административное дело в отношении руководства подпольного предприятия. На складе, где хранились плесневые и немаркированные сыры, продолжаются проверки. Добавить комментарий