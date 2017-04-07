07 Апрель 2017 В Брянске ещё одному экс-чиновнику вынесен обвинительный приговор Обвинительный приговор вынесен бывшему заместителю главы администрации Почепского района Вячеславу Марочкину. Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области Сергей Цыганок, следствием и судом установлено, что 19 января 2017 года в городе Почепе Марочкин передал двум инспекторам специализированного взвода ДПС ГИБДД пятьдесят тысяч рублей. За незаконное вознаграждение Марочкин пытался избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а в результате стал фигурантом еще и уголовного дела. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме сто пятьдесят тысяч рублей, также он лишен права занимать должности в органах государственной власти в течение 3 лет. Добавить комментарий