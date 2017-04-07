Обвинительный приговор вынесен бывшему заместителю главы администрации Почепского района Вячеславу Марочкину. Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области Сергей Цыганок, следствием и судом установлено, что 19 января 2017 года в городе Почепе Марочкин передал двум инспекторам специализированного взвода ДПС ГИБДД пятьдесят тысяч рублей. За незаконное вознаграждение Марочкин пытался избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а в результате стал фигурантом еще и уголовного дела. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме сто пятьдесят тысяч рублей, также он лишен права занимать должности в органах государственной власти в течение 3 лет.
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