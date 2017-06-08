Брянские таможенники предотвратили вывоз редких картин почти на восемь миллионов рублей. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска в Новых Юрковичах Климовского района. Картины таможенниками были обнаружены при проведении досмотра автомобиля гражданина России. Мужчина пытался их вывезти, спрятав среди личных вещей в багажнике машины. Культурные ценности он не задекларировал. Таможенники отправили картины на экспертизу, которая установила, что это работы известного художника-живописца Юлия Клевера. "Зимний закат в лесу" и "Две избушки у реки" были написаны в начале XX века. Как сообщил заместитель начальника отдела дознания Брянской таможни Эдуард Блинов, экспертиза показала, представленные на исследования картины относятся к категории "культурные ценности", как живописные работы, созданные более 50 лет назад. Общая стоимость картин на внутреннем рынке России составила 7 миллионов 880 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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