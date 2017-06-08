08 Июнь 2017 Вынесен приговор напавшим на полицейского Бежицкий районный суд вынес приговор по громкому делу о нападении на полицейского. Напомним, сотрудник ДПС, остановивший для проверки автомобиль"Газель", за рулём которого была девушка, предложил ей пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови. Но четверо её пассажиров, выйдя из машины напали на полицейского. Сотрудник правоохранительных органов вынужден был применить табельное оружие. Нападавшие получили огнестрельное ранение ног. Как сообщила пресс-секретарь Брянского областного суда Галина Кубекина, Бежицкий районный суд рассмотрел 3 административных дела о совершении административного правонарушения, выразившегося в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции и воспрепятствованию осуществлению им служебных обязанностей в отношении Марии Манушкиной, Евгения Алексеева и Максима Полякова. Они признаны судом виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19,3. Судом им назначено наказание в виде административного штрафа. Марии Манушкиной в размере 1 тысячи рублей, Алексееву и Поляковой в размере 500 рублей. В отношении ещё 2 участников конфликта возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. Кроме того, Марии Манушкиной грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Добавить комментарий