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14 Июнь 2017

Осуждён экс-директор брянского "Каравая" Василий Кленин

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Бывший директор брянского хлебокомбината "Каравай" Василий Кленин осуждён за невыплату заработной платы. Уголовное дело против бывшего руководителя предприятия было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Кленин признан виновным в невыплате зарплаты на сумму свыше полутора миллионов рублей. Заработанные деньги полностью или частично не получили в положенный срок сорок три работника "Каравая", а компенсационные выплаты - одна сотрудница, находящаяся в декретном отпуске. В суде установлено, что Василий Кленин, зная о задолженности по зарплате, не направлял на её погашение имеющиеся денежные средства, а в первую очередь рассчитывался с партнёрами. Мировой судья назначил осуждённому наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер наложен арест на автомобиль бывшего директора.

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