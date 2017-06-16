Следственный комитет Брянской области завершил расследование резонансного уголовного дела о нападении жителей посёлка Большое Полпино на сотрудников полиции. Напомним, конфликт произошёл поздно вечером 27 ноября прошлого года. Навстречу наряду ДПС, преследовавшему нарушителя в Большом Полпино, высыпала целая толпа. Они были готовы любой ценой отстоять водителя, и двинулись на полицейских с палками и досками, выломанными из забора. Чтобы успокоить нетрезвых местных жителей, полицейским пришлось вызывать дополнительные наряды. В результате конфликта пять сотрудников полиции получили травмы. Через некоторое время двое из нападавших на полицейских обратились в правоохранительные органы и написали явку с повинной.

По словам старшего помощника руководителя следственного Управления Следственного Комитета РФ по Брянской области Сергея Цыганка, следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд, для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дела будут ожидать под стражей. Ещё одному участнику преступлений удалось скрыться, в настоящее время он находится в федеральном розыске. Санкция статьи Уголовного Кодекса "о применении насилия к представителям власти" предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.