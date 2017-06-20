Брянской таможней возбуждено уголовное дело в отношении контрабандиста, который вез в Молдавию картины общей стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. Произведения искусства были обнаружены в салоне пассажирского вагона при досмотре поезда Кишинёв-Москва на станции Суземка. Владельцем четырёх картин признал себя гражданин Украины. В его декларацию предметы искусства включены не были. После задержания пассажира и изъятия картин была проведена их экспертиза. Криминалистам удалось установить, что три полотна - "Японская айва", "Натюрморт падуб с хурмой" и картина "Сирень" принадлежат кисти народного художника Украины Валентины Цветковой. Они были написаны в середине XX столетия. Также контрабандист пытался перевезти через границу графическое полотно "Сталевар Халявин. Завод имени Кирова" Михаила Бельского - тоже народного художника Украины. Как сообщил начальник Володарского таможенного поста Геннадий Толочко, по результатам экспертизы две из них были признаны культурными ценностями. Возбуждено уголовное дело. Стоимость картин превысила миллион семьсот тысяч рублей. По двум другим возбуждены административные дела. Стоимость этих картин более восьмисот тысяч рублей. Контрабандисту предъявлено обвинение по факту незаконного провоза всех четырёх полотен. Гражданину Украины грозит до семи лет лишения свободы.

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