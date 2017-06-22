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22 Июнь 2017

Дело Артура Кирейченкова передано в суд

22 Kirejchnkov

Дело бывшего главы Володарской районной администрации Брянска Артура Кирейченкова передано в суд. Первое заседание назначено на тридцатое июня. В начале апреля чиновнику было предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, индивидуальный предприниматель оплатил Кирейченкову проведение двух банкетов на общую сумму тридцать тысяч пятьсот рублей, за что тот не препятствовал проведению несанкционированных торговых ярмарок на территории возглавляемого им района. Обвиняемый, который находится под подпиской о невыезде, полностью признал свою вину.

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