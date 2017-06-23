23 Июнь 2017 В перинатальном центре 1-ой Брянской горбольницы работает Следственное Управление По поручению губернатора Александра Богомаза Департамент здравоохранения Брянской области проводит ведомственную проверку по фактам младенческой смертности в перинатальном центре Брянской городской больницы номер один. А сегодня Следственным управлением следственного комитета России по Брянской области возбуждено уголовное дело. Как было установлено, в период с восьмого марта, то есть со дня открытия медучреждения, по первое июня в перинатальном центре скончались одиннадцать детей. По словам старшего помощника руководителя Следственного Управления Следственного комитета по Брянской области Сергея Цыганка, в рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков. Одновременно, в Брянском перинатальном центре проходит прокурорская проверка. К участию в ней подключены специалисты Росздравнадзора и Роспотребнадзора. В настоящее время, как мы уже сообщали, перинатальный центр по техническим причинам приостановил работу. Добавить комментарий