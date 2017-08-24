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24 Август 2017

В Брянске судят виновных в убийстве рок-музыканта

24 verdiktБрянский областной суд признал виновными в убийстве рок-музыканта Александра Чижикова жителей Липецка Вадима Чучменкова и Илью Долгова. Видеосъёмка этого процесса была запрещена, поскольку, в деле участвовала коллегия присяжных-заседателей. Решение коллегии не было единогласным. За обвинительный вердикт проголосовали девять из двенадцати присяжных. Это значит, обвиняемым не может быть назначено пожизненное лишение свободы. Но может быть назначено наказание в пределах санкции сто пятой статьи: от восьми до двадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор убийцам рок-музыканта будет оглашён в понедельник. Напомним, лидер группы "Ответ Чемберлену" погиб год назад. Ему было нанесено двадцать два ножевых ранения. Убийцы, как установило следствие, являлись членами экстремистской группировки, призывающей к насилию над теми, кто ведёт асоциальный образ жизни. Александр Чижиков в последнее время злоупотреблял алкоголем, вёл бродяжнический образ жизни. И по воле случая попал под горячую руку агрессивно настроенным молодчикам.

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