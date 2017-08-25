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25 Август 2017

В Брянске проверяют тонировку стекол в автомобилях

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Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд по выявлению нарушений нормативных требований к тонировке стёкол автомобилей. Только с начала этого года было выявлено более шести тысяч подобных правонарушений. Внимание автоинспекторов было приковано к машинам с тонировкой на лобовом и передних боковых стёклах. Специальным прибором определялся коэффициент их светопропускной способности. В норме он должен составлять не менее семидесяти процентов. Это требование технического регламента Таможенного Союза. Ведь затонированные наглухо стекла - это, в первую очередь, небезопасно. Согласно закону, такие автомобили являются неисправными. И не могут быть допущены к движению. Нарушение водитель обязан устранить на месте, сняв тонировочную плёнку.

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