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07 Ноябрь 2017

Брянские пограничники уничтожили заражённое мясо

07 myasoВодитель, перевозивший более восьмисот килограммов контрабандного мяса и сала, заражённого вирусом африканской чумы свиней, был задержан сотрудниками погрануправления ФСБ в Суземском районе. Недалеко от государственной границы внимание пограничников привлёк подозрительный внедорожник. На законное требование остановиться, водитель не отреагировал, началась погоня, но вскоре нарушитель сдался. Во время досмотра его транспортного средства, в салоне и багажнике машины пограничники обнаружили полиэтиленовые мешки с мясом и салом. Сопроводительных документов у водителя машины не было. Как сообщил официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Брянской области Сергей Пеклич, мясо и сало в установленном порядке были переданы для исследования в Брянскую областную лабораторию. Экспертами в образцах продукции выявлен вирус африканской чумы свиней. После проверки вся партия заражённого мяса была уничтожена.

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