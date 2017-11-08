08 Ноябрь 2017 В Брянске осуждён ещё один экс-чиновник Красногорский районный суд вынес приговор бывшему главе администрации Красногорского района Владимиру Горелому. Экс-чиновник обвинялся в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Напомним, ещё в 2012 году, когда Горелый занимал должность заместителя главы районной администрации, он, используя своё служебное положение, встал на учёт для улучшения жилищных условий, указав, что не имеет собственной жилплощади. Владимиру Горелому был выдан сертификат, благодаря которому он приобрёл квартиру в Брянске. При этом подсудимый скрыл, что ещё недавно владел сразу двумя квартирами в Красной Горе. Одну из них он сдал по программе переселения из чернобыльской зоны и получил за это компенсацию от государства, а другую - продал своей двоюродной сестре. Во время следствия Горелый свою вину отрицал. Но затем в суде признал её полностью и даже возместил весь причинённый ущерб, рассчитывая, что это будет учтено при вынесении приговора. Несмотря на всё это, суд приговорил виновного к году лишения свободы и штрафу в сто тысяч рублей. Отбывать наказание Владимир Горелый будет в исправительной колонии общего режима. Добавить комментарий