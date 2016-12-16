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16 Декабрь 2016

Портрет брянского актера теперь в коллекции галереи "Золотой плёс"

16 portretПортрет народного артиста Иосифа Камышева стал частью экспозиции "Любимые артисты театра и кино в сценических образах" в Брянском областном художественном музее. Напомним, это передвижная выставка. Экспозиция знакомит с персонажами произведений великих русских писателей в исполнении известных артистов театра и кино, в том числе Марии Ароновой, Веры Васильевой, Ирины Купченко, Сергея Маковецкого. Все живописные полотна выполнены выпускниками художественных учебных заведений страны и являются частью коллекции московской галереи "Золотой плёс". Сама идея создания коллекции портретов российских актёров принадлежит сразу нескольким крупным российским музеям, а работники галереи воплощают задуманное в жизнь уже более семи лет. Познакомившись с  популярными постановками брянских театров, они  единогласно выбрали героя новой картины - Иосифа Камышева

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