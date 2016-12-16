16 Декабрь 2016 Портрет брянского актера теперь в коллекции галереи "Золотой плёс" Портрет народного артиста Иосифа Камышева стал частью экспозиции "Любимые артисты театра и кино в сценических образах" в Брянском областном художественном музее. Напомним, это передвижная выставка. Экспозиция знакомит с персонажами произведений великих русских писателей в исполнении известных артистов театра и кино, в том числе Марии Ароновой, Веры Васильевой, Ирины Купченко, Сергея Маковецкого. Все живописные полотна выполнены выпускниками художественных учебных заведений страны и являются частью коллекции московской галереи "Золотой плёс". Сама идея создания коллекции портретов российских актёров принадлежит сразу нескольким крупным российским музеям, а работники галереи воплощают задуманное в жизнь уже более семи лет. Познакомившись с популярными постановками брянских театров, они единогласно выбрали героя новой картины - Иосифа Камышева Добавить комментарий