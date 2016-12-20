20 Декабрь 2016 Московский цирк Никулина в Брянске В Брянском цирке - премьера. Впервые с международной программой к нам приехал московский цирк Никулина. Африканские верблюды и южноамериканские ламы, нильские крокодилы и питоны, медведи, голуби, обезьяны... На новогоднюю Ёлку в цирке собрались артисты со всего света. Увлекательные приключения в цирке продолжатся до пятнадцатого января.Помимо грандиозного циркового спектакля брянцев ждут игры, конкурсы и зажигательная дискотека. А самые маленькие зрители, пришедшие в цирк в новогодних костюмах, получат подарки от Деда Мороза. Добавить комментарий