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20 Декабрь 2016

Московский цирк Никулина в Брянске

20 cirkВ Брянском цирке - премьера. Впервые с международной программой к нам приехал московский цирк Никулина. Африканские верблюды и южноамериканские ламы, нильские крокодилы и питоны, медведи, голуби, обезьяны... На новогоднюю Ёлку в цирке собрались артисты со всего света. Увлекательные приключения в цирке продолжатся до пятнадцатого января.Помимо грандиозного циркового спектакля брянцев ждут игры, конкурсы и зажигательная дискотека. А самые маленькие зрители, пришедшие в цирк в новогодних костюмах, получат подарки от Деда Мороза.

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