Войти

22 Декабрь 2016

В Брянск приехал московский цирк

22 tsirkАфриканские верблюды и южноамериканские ламы, медведи, голуби, обезьяны... На новогоднюю Ёлку в цирке собрались мохнатые и пернатые артисты со всего света. Московский цирк Никулина впервые привёз в Брянск международную программу. Её готовили специально к Новому году: писали сценарий, репетировали роли, шили костюмы. Увлекательные приключения в цирке будут продолжатся все новогодние праздники. Помимо грандиозного циркового спектакля брянцев ждут игры, конкурсы и зажигательная дискотека. А самые маленькие зрители, пришедшие в цирк в новогодних костюмах, получат подарки от Деда Мороза.

 

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2016

Страница сгенерирована за 0.002596 секунд