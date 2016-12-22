22 Декабрь 2016 В Брянск приехал московский цирк Африканские верблюды и южноамериканские ламы, медведи, голуби, обезьяны... На новогоднюю Ёлку в цирке собрались мохнатые и пернатые артисты со всего света. Московский цирк Никулина впервые привёз в Брянск международную программу. Её готовили специально к Новому году: писали сценарий, репетировали роли, шили костюмы. Увлекательные приключения в цирке будут продолжатся все новогодние праздники. Помимо грандиозного циркового спектакля брянцев ждут игры, конкурсы и зажигательная дискотека. А самые маленькие зрители, пришедшие в цирк в новогодних костюмах, получат подарки от Деда Мороза. Добавить комментарий