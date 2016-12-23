Как сообщают в областном департаменте культуры, это решение Юрия Пояркина продиктовано исключительно личными мотивами. Известно, что теперь уже бывший руководитель театра намерен вернуться в родную Читу, где проживает его семья. В Забайкалье ему предложили руководящую должность в сфере культуры региона. Напомню, что Брянск Юрий Пояркин покидает уже во второй раз. Первую попытку возвращения на свою малую родину он предпринял в прошлом театральном сезоне, но вскоре изменил своё решение. Нынешний отъезд Пояркин называет окончательным.

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