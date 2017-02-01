01 Февраль 2017 Проект "Князь Серебряный. Читаем роман" в Брянске К двухсотлетию нашего земляка, писателя Алексея Толстого, которое будет отмечаться в этом году, в Брянской областной научной библиотеке стартовал новый творческий проект: "Князь Серебряный. Читаем роман". Любой желающий может прийти в библиотеку и прочитать на видеокамеру отрывок из знаменитого исторического романа писателя. Сотрудники библиотеки затем составят своего рода видеокнигу, которая будет доступна в сети интернет и станет подарком всем почитателям творчества Алексея Толстого. Текст уже прочитали около ста человек. В областной библиотеке это первый опыт народного чтения вслух прозы - до этого подобные проекты касались лишь поэзии. Проект завершится, когда будет прочитан последний лист книги, в которой более трёхсот страниц. Добавить комментарий