30 Ноябрь -0001 Фестиваль "Весёлый карагод" в Брянске В Брянске прошёл двадцать пятый областной музыкальный фестиваль "Весёлый карагод". В нём приняли участие рекордное количество коллективов и солистов из разных уголков нашего региона. Жюри, которое традиционно составили преподаватели областного центра эстетического воспитания "Родники", на этот раз было особенно непросто выбрать победителя. В итоге лучшими были названы шестеро солистов и коллективы "Зарянка", "Ларец", "Родники", "Тимоня", "Канареечка", "Задоринки", "Трубеж, "Топотушки" и "Сударушка". Добавить комментарий