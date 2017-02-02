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30 Ноябрь -0001

Фестиваль "Весёлый карагод" в Брянске

02 karagod 2В Брянске прошёл двадцать пятый областной музыкальный фестиваль "Весёлый карагод". В нём приняли участие рекордное количество коллективов и солистов из разных уголков нашего региона. Жюри, которое традиционно составили преподаватели областного центра эстетического воспитания "Родники", на этот раз было особенно непросто выбрать победителя. В итоге лучшими были названы шестеро солистов и коллективы "Зарянка", "Ларец", "Родники", "Тимоня", "Канареечка", "Задоринки", "Трубеж, "Топотушки" и "Сударушка".

 

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