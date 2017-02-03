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03 Февраль 2017

Презентация "Красной книги Брянской области"

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В Брянском государственном университете состоялась презентация второго издания "Красной книги Брянской области". Над ней работали более тридцати сотрудников ведущих научных, образовательных и природоохранных учреждений России. Исследования проводились во всех районах области.. В итоге, в "Красную книгу Брянской области" включено около трехсот видов представителей животного и растительного мира брянского края, на пятьдесят видов больше, чем содержало первое издание. Книга снабжена красочными иллюстрациями, в ней представлена карта распространения тех или иных представителей флоры и фауны, также она содержит сведения об их численности.

 

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