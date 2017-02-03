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03 Февраль 2017

Федеральные деньги помогут обустроить брянские парки

03 parki

Более пяти миллионов шестисот тысяч рублей получит в этом году Брянская область из федерального центра на благоустройство городских парков. Регион получит средства на условиях софинансирования. Областному и местным бюджетам необходимо будет добавить на благоустройство парков ещё около семисот тысяч рублей. Субсидию получат города с населением до двухсот пятидесяти тысяч человек. Какие именно муниципальные образования смогут рассчитывать на поддержку государства, станет известно в начале весны. Пока же разрабатываются критерии отбора участников программы. Средства из федерального бюджета на обустройство парков область получит впервые.

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